İstanbul Hava Durumu! 28 Aralık Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 19 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 08:29, gün batımı ise 17:43 olarak tahmin ediliyor.

29 Aralık Pazartesi günü hava durumu az bulutlu geçecek. Sıcaklık 4 ile 7 derece arasında olacak. 30 Aralık Salı günü bulutlar artacak. Sıcaklık 2 ile 13 derece arasında değişim gösterecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez mont kullanmak, ıslanmaktan koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanarak daha rahat edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Aynı zamanda gününüzü daha konforlu geçirmenize olanak tanır.