İstanbul Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Haziran Pazartesi 2026, İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık ise 22 ile 29 derece arasında değişiyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esiyor. Nem oranı %40 civarında. Bu durum, İstanbul’daki hava durumunun rahatlatıcı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 23 ile 30 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 kilometre hızla esmeye devam edecek. Nem oranı %43 civarında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü de hava açık ve güneşli. Sıcaklık 23 ile 31 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esmeye devam edecek. Nem oranı %46 civarında olacak. 2 Temmuz Perşembe günü yine hava açık ve güneşli. Sıcaklık 23 ile 31 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esmeye devam ediyor. Nem oranı %54 civarında olacak.

Bu güzel havaların tadını çıkarırken, güneş ışınlarının etkisini unutmamak önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bu, cilt sağlığınız için faydalıdır. Ayrıca sıcak havalarda bol su içmeyi ihmal etmeyin. Hafif ve terletmeyen kıyafetler giymek de önemli. Bu şekilde, İstanbul’daki güzel günlerin keyfini en iyi şekilde çıkarabilirsiniz.