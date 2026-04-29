İstanbul Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu. Bugün, 29 Nisan 2026 Çarşamba, hava parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 9°C. Gündüz ise bu değer 18°C'ye yükselecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı sabah %78. Gündüz ise nem oranı %52 civarında olacak.

Genel olarak İstanbul'da hava ılıman. Gündüz sıcaklık 18°C civarında. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 16°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %52. Akşam saatlerinde ise nem %59 seviyesine yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Perşembe günü, 30 Nisan 2026, sıcaklık 3-5°C düşecek. Hava 15-16°C civarına inecek. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. Cuma günü, 1 Mayıs 2026, hava sıcaklığı 13-14°C civarına düşecek. Hafif yağmurlar etkili olacak. Cumartesi, 2 Mayıs 2026, sıcaklık yine 13-14°C seviyelerinde kalacak. Hafif yağmurlar devam edecek.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak şarttır. Perşembe ve Cuma günleri yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak iyi bir fikir. Hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Soğuk algınlığına karşı önlem almak yerinde olacaktır. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler seçmekte fayda var. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.