İstanbul Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da kış mevsimi tipik hava koşullarıyla devam ediyor. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında değişirken, şehirde kapalı ve bulutlu hava hakim. Yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Özellikle Kadıköy'de sıcaklıkların eksi altı ile dokuz derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçirenlerin uygun giyinmesi gerekiyor. Su geçirmeyen ayakkabılar ve kat kat giyinmek, kış aylarında sağlıklı kalmanın yolları arasında.

Taner Şahin

31 Ocak 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Şehirdeki hava sıcaklıkları 4 ile 9 derece arasında değişiyor. Hava genellikle kapalı ve bulutlu. Yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Kadıköy'de gün boyunca eksi altı ile dokuz derece arasında sıcaklık tahmin ediliyor. Bu bölgede hafif yağmurlu bir gün geçirileceği düşünülüyor.

İstanbul'daki hava durumu kış aylarında serin ve yağışlıdır. Bu dönemde sıcaklıklar genellikle 4 ile 9 derece arasında seyreder. Hava kapalı ve bulutludur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklığının 4 ile 7 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Yer yer sağanak yağışların olması öngörülüyor.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gerekiyor. Uygun giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmelidir. Bu önlemler kış aylarında sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir.

