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İstanbul Havalimanı’na aynı anda iniş yaptılar! Avrupa'da bir ilk

Avrupa'da ilk kez İstanbul Havalimanı’nda uygulamaya başlayan 'Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları' kapsamında, 3 Türk Hava Yolları(THY) uçağı bugün aynı anda iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı’na aynı anda iniş yaptılar! Avrupa'da bir ilk

Avrupa'da ilk kez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 3 THY uçağına kalkış izni vermesiyle başlayan 'Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları' İstanbul Havalimanı’nda devam ediyor.

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Operasyonlar kapsamında bugün THY'nin TK1794 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi Stockholm-İstanbul seferi, TK2419 sefer sayılı Airbus A321 tipi Antalya-İstanbul seferi ve TK1822 sefer sayılı Airbus A330 tipi Paris-İstanbul seferini yapan uçakları aynı anda İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

AVRUPA'DA BİR İLK

Saat 16.30'da gerçekleştirilen operasyon, 3 uçağın aynı anda İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı ilk an olarak tarihe geçti. İstanbul Havalimanı böylelikle Avrupa’da ilk kez 3 uçağın iniş ve kalkış yaptığı ilk havalimanı oldu.

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İniş anı radar görüntülerinde kaydedildi. Operasyonel büyüme hedefleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, önümüzdeki dönemlerde dörtlü bağımsız pist operasyonlarının da başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Havalimanı thy
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