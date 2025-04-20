İstanbul Havalimanı’na aynı anda iniş yaptılar! Avrupa'da bir ilk

Avrupa'da ilk kez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 3 THY uçağına kalkış izni vermesiyle başlayan 'Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları' İstanbul Havalimanı’nda devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında bugün THY'nin TK1794 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi Stockholm-İstanbul seferi, TK2419 sefer sayılı Airbus A321 tipi Antalya-İstanbul seferi ve TK1822 sefer sayılı Airbus A330 tipi Paris-İstanbul seferini yapan uçakları aynı anda İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

AVRUPA'DA BİR İLK

Saat 16.30'da gerçekleştirilen operasyon, 3 uçağın aynı anda İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı ilk an olarak tarihe geçti. İstanbul Havalimanı böylelikle Avrupa’da ilk kez 3 uçağın iniş ve kalkış yaptığı ilk havalimanı oldu.

İniş anı radar görüntülerinde kaydedildi. Operasyonel büyüme hedefleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, önümüzdeki dönemlerde dörtlü bağımsız pist operasyonlarının da başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır