İstanbul Havalimanı'na metro ile nasıl gidilir​? İstanbul Havalimanı'na hangi metro hattı gidiyor?

İstanbul Havalimanı’na nasıl ulaşılacağı sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Bu noktada İstanbul Havalimanı metro hattı ulaşım imkanıyla öne çıkmaktadır. Peki, İstanbul Havalimanı'na metro ile nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı'na hangi metro hattı gidiyor?

Defne Vera Şahin

Yolcular, İstanbul Havalimanı'na nasıl gideceklerini internette araştırmaktadır. Istanbul’daki yoğun trafik düşünüldüğünde yolculuğa başlamadan plan yapılması gerekmektedir. Havalimanından özel araçla şehir merkezine ulaşım trafik durumuna bağlı olarak ortalama 50 dakika sürmektedir. Bu noktada İstanbul Havalimanı metro hattı yerli ve yabancı yolcular için son derece pratik bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

İstanbul Havalimanı hizmete açıldığından bu yana en çok merak edilenlerden biri havalimanına nasıl ulaşılacağı olmaktadır. Bilhassa şehrin yoğun trafiğini göz önünde bulunduran yolcular “İstanbul Havalimanı’na metro ile nasıl gidilir?” sorusuna yanıt aramaktadır. Havalimanı açılışının ardından geçen süre içerisinde metro bağlantılarının tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütülmüştür. Günümüzde ise İstanbul Havalimanı’na ulaşım metro ile oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

İstanbul Havalimanı’na gidiş-geliş esnasında hatlar arası aktarmalar (Metrobüs, M2 Yenikapı - Hacıosman hattı gibi) yapmak gerekebilmektedir. Fakat aktarma noktalarının büyük bir kısmı metro içinde olduğundan yönlendirmelerle beraber oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Hatlarda bulunan tabelalar açıklayıcı olduğundan yolcular açısından karmaşık bir süreçten olmaktan çıkmaktadır.

İlk etapta Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasında çalışan hattın 7 durağı 22 Ocak 2023’te yolculu seferlere başlamıştır. 29 Ocak 2024 tarihinde Gayrettepe istasyonunun da hizmete açılmasıyla beraber hat kesintisiz şekilde şehir merkezine bağlanmıştır. Bu sayede metronun bel kemiği olarak kabul edilen M2 Yenikapı- Hacıosman hattıyla doğrudan aktarma yapabilmek mümkün hâle gelmiştir. Gayrettepe üzerinden gerçekleştirilen bu aktarma sayesinde Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, 4. Levent gibi merkezi noktalardan İstanbul Havalimanı’na ulaşım oldukça kolay hale gelmiştir. Öte yandan Gayrettepe durağının Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna yakınlığı da bu hattı daha işlevsel bir hale getirmektedir.

M11 metro hattı sayesinde havalimanına ulaşan yolcular Gayrettepe’de M2 hattına aktarma yaparak Yenikapı’dan Hacıosman’a kadar pek çok önemli durakla bağlantı kurabilirler. M2 üzerinden M1 hattına, Marmaray’a ya da Kabataş Füniküler hattına geçiş yapmak da mümkündür. Bu sayede tarihi yarımada dahil İstanbul’un pek çok bölgesine ulaşım sağlanabilmektedir.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro durakları ise şu şekildedir:

  • Arnavutköy Hastane İstasyonu
  • Taşoluk İstasyonu
  • Kargo Terminali İstasyonu
  • İstanbul Havalimanı İstasyonu
  • İhsaniye İstasyonu
  • Göktürk İstasyonu
  • Kemerburgaz İstasyonu
  • Hasdal İstasyonu
  • Kağıthane İstasyonu
  • Gayrettepe İstasyonu
