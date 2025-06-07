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İstanbul Havalimanı'nda 12 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına giden 5 yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan, piyasa değeri 12 milyon TL olan çok sayıda ilaç ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 12 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri ilaç sektöründeki yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiriyor. 29 Mayıs tarihinde yurt dışına gitmek için havalimanına gelen 5 yolcunun yanındaki 7 valizinde ilaç kutularının bulunduğu tespit edildi. R.E H.B, A.E, X.W ve M.H adlı yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç tespit edildi.

Valizlerde 80 kutu kanser, kansızlık kemik erimesi, romatizma, karaciğer, migren ve kök hücre tedavilerinde kullanılan ilaçlar, 167 adet çözelti, 36 adet enjeksiyonluk ilaç, 900 adet kapsüllük ilaç, 7 bin 200 adet cam ampul ilaç ve ilaç kutuları ele geçirildi. İlaçların büyük kısmının soğuk zincire tabii ve bazılarının ise hastane kullanımı dışında ruhsatsız kabul edilen çeşitli ilaçlar olduğu tespit edildi. Yurt dışına yasa dışı yollarla ilaç sevk etmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ilaç
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