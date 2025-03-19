İstanbul Havalimanı’nda polis, hırsızı 22 dakikada tespit ederek kıskıvrak yakaladı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün bir yolcunun çantasının kaybettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını anbean takip eden polis ekipleri çantayı çalan şüpheliyi buldu.
Havalimanı check-in bölgesinde yolcunun valizini çalan kişinin siyah pantolon, siyah şapkalı bir şahsın olduğu olayın ardından 22 dakikada tespit etti. Ekipler çantayı çalan kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. O anlar güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.
(İHA)
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