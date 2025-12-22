İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 'Hazır olun' diyerek büyüklük verdi

Türkiye'de irili ufaklı depremler devam ederken akıllarda her zaman olası Marmara depremi senaryoları konuşuluyor. Deprem uzmanlarının da fikir ayrılığı yaşadığı konuda geçtiğimiz günlerde ABD'de yayımlanan bir makale gündem oldu. Science Dergisi ve New York Times'ta yapılan 'Olası büyük İstanbul depremi' değerlendirmeleri Türkiye'de gündem oldu. Dergideki değerlendirmede Avcılar açıklarındaki 'sessiz segment'e dikkat çekilirken, New York Times'taki yazıda "En kötü insani felaketlerden biri yaşanacak" denilmişti.

Son tartışmaların ardından bir açıklama da Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. Bektaş İstanbullulara seslenerek 'hazır olun ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada açıklama yapan Bektaş'ın açıklamaları şu şekilde;

İSTANBUL 7'DEN BÜYÜK DEPREME HAZIR OLMALI!

2004'den sonra Ana Marmara Fayının davranışı ile ilgili artan bilimsel veriler "Tek parçalı, 7 den büyük deprem modelinin çok parçalı 7 den küçük deprem modeline" evrilmesine neden olmuştur.

Ancak, en doğru tahmin yüzde 60 doğruluğu geçemez.

Bilimsel algoritmalar doğaya tam uymaz (deprem parametreleri zaman/mekan da değişir).

İstanbul'un deprem riski (can-mal kaybı), deprem tehlikesinden (deprem olma olasılığı) çok yüksektir.

ÖZET: 2025 M6,2 depremi ve sonuçları çok parçalı kırılmayı destekler.

"7 VE ÜZERİ BEKLEMELİ MİYİZ?"

Bir kullanıcının, "Hocam kafam karıştı. 7’den büyük olmayacak diye konuşuluyordu. Şimdi veriler değişti mi? 7 ve üzeri mi beklemeliyiz?" sorusuna Bektaş, "Hayır. M7 değil. 30 kat daha az enerjili yaklaşık M6 depremleriyle parçalı kırılma. Ancak deprem hazırlığı emniyet açısından en üst düzeyde yapılmalıdır." karşılığını verdi.