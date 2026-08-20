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İstanbul için kritik saat! Çöl iklimi geliyor: Hem esecek hem kavuracak

Meteoroloji’den sıcak hava ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. İstanbul’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, gece saatlerinde nem oranının yüzde 91’e ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul için kritik saat! Çöl iklimi geliyor: Hem esecek hem kavuracak
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için kritik saat! Çöl iklimi geliyor: Hem esecek hem kavuracak 1

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İstanbul için kritik saat! Çöl iklimi geliyor: Hem esecek hem kavuracak 2

SAAT UYARISI VERİLDİ

Meteorolojik verilere göre İstanbul’u bekleyen asıl tehlike ise gece saatlerinde yaşanacak. Kent genelinde gece 03.00 ile 06.00 saatleri arasında nem oranının yüzde 91 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul için kritik saat! Çöl iklimi geliyor: Hem esecek hem kavuracak 3

AKOM'DAN SICAK HAVA DALGALARINA KARŞI UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor.

Önümüzdeki 7-10 günlük dönemde bölgede yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli geçeceği ve sıcaklıkların 31-35 derece aralığında seyredeceği bildirildi.

İstanbul için kritik saat! Çöl iklimi geliyor: Hem esecek hem kavuracak 4

İstanbul genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken, nem oranının yüzde 45 ila 85 arasında değişeceği, rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla sert (10-30 km/saat) eseceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul rüzgar nem saat sıcaklık
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