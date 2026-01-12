HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul için son dakika kar uyarısı! Şen: "İşi olmayan dışarı çıkmasın, sabaha kadar devam edecek"

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde bazı bölgelerde etkisini gösterdi. Kentin bazı bölümleri beyaza bürünürken, Prof. Dr. Orhan Şen dikkat çeken bir uyarıda daha bulundu. "İşi olmayan dışarı çıkmasın" diyen Şen, "Bazı semtlerde, sahil semtlerinde kar yok ama merak etmesinler o semtlerde de kar yağışı başlayacak. Şu anda kar topluyor. Öğleden sonra kar yağışı hızlanarak devam edecek. Bu gece sabaha kadar devam edecek bu kar yağışı" dedi.

İstanbul için son dakika kar uyarısı! Şen: "İşi olmayan dışarı çıkmasın, sabaha kadar devam edecek"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok kent beyaza büründü. Art arda uyarıların yapıldığı İstanbul'da da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kentin bazı bölümleri beyaza bürünürken, CNN Türk ekranlarında konuşan Prof. Dr. Orhan Şen dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

İstanbul için son dakika kar uyarısı! Şen: "İşi olmayan dışarı çıkmasın, sabaha kadar devam edecek" 1

PROF. DR. ŞEN'DEN İSTANBUL UYARISI: "ŞU ANDA KAR TOPLUYOR"

"İşi olmayan dışarı çıkmasın" diyen Şen, "İstanbul'da bazı semtlerde, sahil semtlerinde kar yok. Çünkü denizin etkisinden dolayı sıcaklık tam düşmedi. Ama öğleden sonra merak etmesinler. O semtlerde de kar yağışı başlayacak. Şu anda kar topluyor" dedi.

İstanbul için son dakika kar uyarısı! Şen: "İşi olmayan dışarı çıkmasın, sabaha kadar devam edecek" 2

"ÖĞLEDEN SONRA KAR YAĞIŞI HIZLANARAK DEVAM EDECEK"

Yağış için öğleden sonrayı işaret eden Şen, "Öğleden sonra kar yağışı hızlanarak devam edecek. Yağmayan yerlere de yağacak. Çamlıca'da kar yüksekliği akşama kadar bir 10 santim olur. Bu gece sabaha kadar devam edecek bu kar yağışı. Özellikle Anadolu Yakası'nda biraz daha kuvvetli ve biraz daha uzun sürecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul için son dakika kar uyarısı! Şen: "İşi olmayan dışarı çıkmasın, sabaha kadar devam edecek" 3

"BU GECE DON OLAYI VAR, BUZLANMA MEYDANA GELEBİLİR"

Şen açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

"Yarın sabah Avrupa Yakası'nda kesilecek, ne zaman saat 07.00 civarlarında. Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinde yarın öğleye kadar da devam edebilir kar yağışı. Bu gece don olayı var, bundan dolayı buzlanma meydana gelebilir. Yarın okulların tatil olmasına gerek yok"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafa kafaya çarpışma, 3 can kaybı! Adıyaman'da otobüsle çarpışan araba pert olduKafa kafaya çarpışma, 3 can kaybı! Adıyaman'da otobüsle çarpışan araba pert oldu
Lüleburgaz’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaLüleburgaz’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Orhan Şen kar uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.