HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan "Esenyurt, Esencılıs lakabını aldı" ifadesine yanıt: "Esenyurt, Esenyurt'tur. Esencılıs değildir"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Esenyurt, sosyal medyada ve haber ajanslarında Esencılıs lakabını aldı" ifadesine, "Esenyurt, Esenyurt'tur. Esencılıs değildir. İnsanımız Esenyurt’u yurt olarak benimsemiş ve ismini de öyle ifade etmiştir" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan "Esenyurt, Esencılıs lakabını aldı" ifadesine yanıt: "Esenyurt, Esenyurt'tur. Esencılıs değildir"
Mustafa Fidan

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta yapılan uygulamaya katılarak görevli polis memurlarından bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Yıldız, "Suç işleyenler bilmelidir ki, yolun sonu mutlaka bizler olacaktır" dedi.

"ESENYURT, ESENYURT'TUR. ESENCILIS DEĞİLDİR"

Emniyet Müdür Yıkdız, televizyon muhabirinin “Esenyurt, sosyal medyada ve haber ajanslarında Esencılıs lakabını aldı" ifadesine ise, "Esenyurt, Esenyurt'tur. Esencılıs değildir. İnsanımız Esenyurt’u yurt olarak benimsemiş ve ismini de öyle ifade etmiştir" yanıtını verdi.
folfb

"SOSYAL MEDYADA VE HABER AJANSLARINDA ESENGİLIS LAKABINI ALDI"

Esenyurt'taki asayiş uygulamalarını yerinden takip eden Yıldız, Esenyurt'la ilgili muhabirin ifadelerine yanıt verdi. Muhabir,
"Esenyurt, sosyal medyada ve haber ajanslarında Esengilıs lakabını aldı. Esenyurt suç oranlarının en yüksek olduğu ilçelerden birisi olduğu da biliniyor. İstanbul Emniyeti'nin bununla ilgili hassasiyeti olduğunu da biliyoruz, farkındayız. Çalışmalar devam ediyor bizzat asayiş çalışmalarıyla. Hatta vatandaşlara sorduk, çok memnunlar bu asayiş uygulamalarından." ifadelerini kullandı.
olfb

"İNSANIMIZ ESENYURT''U YURT OLARAK BENİMSEMİŞ VE İSMİNİ DE ÖYLE İFADE ETMİŞTİR"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şu yanıtı verdi; "Şöyle ifade edeyim. Esenyurt, Esenyurt'tur. Esencılıs değildir. Bizim medeniyetimiz, 'insan insanın yurdudur' der. İnsanımız Esenyurt''u yurt olarak benimsemiş ve ismini de öyle ifade etmiştir."

ESENYURT'TA UYGULAMAYA KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta yapılan uygulamaya katılarak görevli polis memurlarından bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Yıldız, "Suç işleyenler bilmelidir ki, yolun sonu mutlaka bizler olacaktır" dedi.

dobjf

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

nerfb

Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’da katılarak yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamaya Narkotik köpeği de katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, durduralan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.

12 Haziran 2025
12 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM’de can pazarı: 16 yaralıTEM’de can pazarı: 16 yaralı
Adıyaman’da dört araç birbirine girdi: 2 yaralıAdıyaman’da dört araç birbirine girdi: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt emniyet müdürlüğü Selami Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu gözyaşları içinde isyan etti

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu gözyaşları içinde isyan etti

Senatör yaka paça dışarı çıkarıldı, gözaltına alındı: "Elinizi üzerimden çekin"

Senatör yaka paça dışarı çıkarıldı, gözaltına alındı: "Elinizi üzerimden çekin"

Galatasaray transfere doymuyor! Leroy Sane'nin ardından Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Galatasaray transfere doymuyor! Leroy Sane'nin ardından Hakan Çalhanoğlu hamlesi

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na mektup! Detayları ortaya çıktı

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na mektup! Detayları ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme hukuka uygun buldu

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme hukuka uygun buldu

ABD Başkanı Trump: "İsrail'in İran'a saldırma ihtimali oldukça yüksek"

ABD Başkanı Trump: "İsrail'in İran'a saldırma ihtimali oldukça yüksek"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.