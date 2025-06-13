İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan "Esenyurt, Esencılıs lakabını aldı" ifadesine yanıt: "Esenyurt, Esenyurt'tur. Esencılıs değildir"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta yapılan uygulamaya katılarak görevli polis memurlarından bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Yıldız, "Suç işleyenler bilmelidir ki, yolun sonu mutlaka bizler olacaktır" dedi.

"ESENYURT, ESENYURT'TUR. ESENCILIS DEĞİLDİR"

Emniyet Müdür Yıkdız, televizyon muhabirinin “Esenyurt, sosyal medyada ve haber ajanslarında Esencılıs lakabını aldı" ifadesine ise, "Esenyurt, Esenyurt'tur. Esencılıs değildir. İnsanımız Esenyurt’u yurt olarak benimsemiş ve ismini de öyle ifade etmiştir" yanıtını verdi.



"SOSYAL MEDYADA VE HABER AJANSLARINDA ESENGİLIS LAKABINI ALDI"

Esenyurt'taki asayiş uygulamalarını yerinden takip eden Yıldız, Esenyurt'la ilgili muhabirin ifadelerine yanıt verdi. Muhabir,

"Esenyurt, sosyal medyada ve haber ajanslarında Esengilıs lakabını aldı. Esenyurt suç oranlarının en yüksek olduğu ilçelerden birisi olduğu da biliniyor. İstanbul Emniyeti'nin bununla ilgili hassasiyeti olduğunu da biliyoruz, farkındayız. Çalışmalar devam ediyor bizzat asayiş çalışmalarıyla. Hatta vatandaşlara sorduk, çok memnunlar bu asayiş uygulamalarından." ifadelerini kullandı.



"İNSANIMIZ ESENYURT''U YURT OLARAK BENİMSEMİŞ VE İSMİNİ DE ÖYLE İFADE ETMİŞTİR"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şu yanıtı verdi; "Şöyle ifade edeyim. Esenyurt, Esenyurt'tur. Esencılıs değildir. Bizim medeniyetimiz, 'insan insanın yurdudur' der. İnsanımız Esenyurt''u yurt olarak benimsemiş ve ismini de öyle ifade etmiştir."

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Esenyurt, sosyal medyada ve haber ajanslarında Esencılıs lakabını aldı" ifadesine yanıt verdi: "Esenyurt, Esenyurt'tur. Esencılıs değildir. İnsanımız Esenyurt’u yurt olarak benimsemiş ve ismini de öyle ifade etmiştir." pic.twitter.com/DQ7TSoxzvf — Mynet (@mynet) June 12, 2025

ESENYURT'TA UYGULAMAYA KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta yapılan uygulamaya katılarak görevli polis memurlarından bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Yıldız, "Suç işleyenler bilmelidir ki, yolun sonu mutlaka bizler olacaktır" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’da katılarak yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamaya Narkotik köpeği de katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, durduralan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.