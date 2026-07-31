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İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: Elebaşından tetikçisine kadar kökünü kazıyacağız

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Ufuk Dağ

Esenyurt'ta polis ekiplerince helikopter ve dron destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetime katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Elebaşından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt'ta suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcılığın artırılması amacıyla helikopter ve dron destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: Elebaşından tetikçisine kadar kökünü kazıyacağız 1

ŞÜPHELİ TEK TEK TÜM ARAÇLAR DURDURULDU

Denetime Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra trafik ve asayiş şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar tek tek durduruldu. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Şüpheli görülen kişilerin ise üstleri ve çantaları kontrol edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: Elebaşından tetikçisine kadar kökünü kazıyacağız 2

İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ, DENETİME KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulama noktasına gelerek denetimleri yerinde takip etti. Ekiplerinden bilgi alan Yıldız, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: Elebaşından tetikçisine kadar kökünü kazıyacağız 3

'BÜTÜN SUÇ ÖRGÜTLERİNİN KÖKLERİNİ KAZIMAYA KARARLIYIZ'

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Selami Yıldız, "Bu akşam bir kez daha Esenyurt'tayız. Burayı huzurun, güvenin, esenliğin hakim olduğu bir esenlik yurdu yapmak için tüm birimlerimizle sahada kararlılık nöbetindeyiz. Buradan Esenyurt'tan özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin, adları ne olursa olsun, organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır. Bütün elebaşından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız’’ dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: Elebaşından tetikçisine kadar kökünü kazıyacağız 4

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Selami Yıldız
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