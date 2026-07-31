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Ambarlı Limanı'nda milyarlık operasyon! Çin bayraklı gemiden tonlarca uyuşturucu çıktı

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Şevket Taner Şahin

Güney Asya'dan gelen Çin bayraklı gemideki konteynerde yaklaşık 2,1 milyar lira değerinde 3 ton pregabalin ele geçirildi. Kontrollü teslimat ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, suç ağının tamamını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen iki operasyona ilişkin bilgi verdi. Gürlek açıklamasında , Ambarlı Limanı'nda Güney Asya'dan gelen Çin bayraklı bir gemide yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan 3 ton pregabalin maddesi tespit edildiğini duyurdu. Gürlek, 3 şüphelinin gözaltına alındığını ve geçirilen maddelerin 2 milyar 100 milyon lira olduğunu bildirdi.

Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması hâlinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi ele geçirildiğini duyuran Bakan Gürlek, maddelerin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğunu aktardı.

Ambarlı Limanı nda milyarlık operasyon! Çin bayraklı gemiden tonlarca uyuşturucu çıktı 1

Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip işlemleri gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Gürlek, "Olayda kullanılan TIR muhafaza altına alınmıştır." dedi.

3 şüpheli gözaltına alındığını belirten Gürlek, "Şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştur." diye konuştu.

Bakan Gürlek, suç ağının bütünüyle deşifre edilmesine yönelik çalışmaların da titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Ambarlı Limanı nda milyarlık operasyon! Çin bayraklı gemiden tonlarca uyuşturucu çıktı 2

0850 NUMARALI HATLARA OPERASYON

Bakan Gürlek, ayrıca İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyona ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Gürlek, "Vatandaşlarımızın cep telefonlarına farklı numaralar üzerinden toplu mesajlar göndererek yasa dışı bahsi teşvik eden şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir." dedi.

Yapay zeka destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmaların kullanıldığı çalışmalar sonucunda başta 0850’li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden vatandaşlara yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiği gönderildiğinin tespit edildiğini de bildiren Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarına karar verilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli operasyon başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Akın Gürlek
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