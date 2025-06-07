İstanbul- İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 12 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç sektöründeki yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İstanbul Havalimanı'nda 29 Mayıs'ta yapılan denetimlerde güvenlik görevlileri yurt dışına çıkış yapmak üzere havalimanına gelen 5 yolcunun X-Ray cihazına koyduğu 7 valizde çok sayıda ilaç olduğu belirledi. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine kontrol noktasına gelen polis, R.E., H.B., A.E., X.W. ve M.H. isimleri yolcuların valizlerinde çok sayıda faturasız ilacın, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ve soğuk zincire bağlı ilaçlar olduğunu tespit etti.

3 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Polisin 7 valizde yaptığı aramalarda, yaklaşık piyasa değeri 12 milyon lira olan 80 kutu kanser, kansızlık, kemik erimesi, romatizma, karaciğer, migren ve kök hücre tedavilerinde kullanılan ilaç, 167 adet çözelti, 36 adet enjeksiyonluk ilaç, 900 adet kapsüllük ilaç, 7 bin 200 adet cam ampul ilaç ve ilaç kutuları ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, ilaçların büyük kısmının soğuk zincire tabii, bazılarının ise hastane kullanımı dışında ruhsatsız kabul edildiği öğrenildi. İlaçları, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından yabancı uyruklu 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken diğer 2 kişi için ise adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

(DHA)