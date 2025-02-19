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İstanbul kara teslim! Sultangazi'de araçlar kara gömüldü, vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

19.02.2025 17:42
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İstanbul kara teslim oldu! Günlerdir beklenen yağış başladı şehir beyaza büründü. Karın etkisini arttırmasının ardından Sultangazi'de araçlar kara gömüldü. Vatandaşlar karda hareket edemeyen bir otomobili elbirliğiyle kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul kara teslim! Sultangazi'de araçlar kara gömüldü, vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

İstanbul'da çoğu nokta beyaza büründü. İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Birçok ilçede görüş mesafesinin düşmesiyle yola çıkan sürücüler zor anlar yaşıyor.

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İstanbul Sultangazi'de etkili olan kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Park halindeki araçlar ise karla kaplandı.

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Gazi Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın ise, kara gömüldüğü görüldü. Otomobil karın içinden çıkamayınca çevredeki vatandaşlar, yardıma koştu. Elbirliğiyle aracı iterek kurtarmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi Otomobil kar
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