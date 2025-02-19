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İstanbul kara teslim! Hava ve deniz trafiği durdu, araçlar ilerleyemiyor... Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.02.2025 17:00
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İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. İş yerlerindeki vatandaşlara 'evinize dönün' çağrısı sonrası trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle güçlükle ilerlerken; İBB yoğunluk haritası saat 16.45 itibariyle yüzde 90'a ulaştı. Hava ve deniz trafiği ise neredeyse durdu. Sefer iptalleri peş peşe geliyor. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

İstanbul kara teslim! Hava ve deniz trafiği durdu, araçlar ilerleyemiyor... Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, akşam trafiği adeta kabusa döndü. Evlerine dönmek için yollara çıkan sürücüler, kar yağışının etkisini artırmasıyla zor anlar yaşıyor. Özellikle trafik ve araç yoğunluğunun yaşandığı ana yolların karla kaplanması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

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KAR YAĞIŞI, TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik akışı ağır seyrediyor.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI

İstanbul’da öğle saatlerinden bu yana kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentteki trafik yoğunluğu saat 16.45 itibarıyla yüzde 90'ı buldu.

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VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamıyor. Şirketten yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin Moda'ya uğramasının, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur hattı, Boğaz Hattı Seferleri, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye ring, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ!

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Uçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul trafik
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