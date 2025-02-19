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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da yarın okullar tatil! 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara... Kamu kurumları için karar

SON DAKİKA | İstanbul'da yarın okullar tatil! 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara... Kamu kurumları için karar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
19.02.2025 15:50
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Son dakika haberi: İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Öte yandan İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak. İşte 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara ile ilgili detaylar...

SON DAKİKA | İstanbul'da yarın okullar tatil! 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara... Kamu kurumları için karar

Son dakika haberi: Peş peşe gelen uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışı sebebiyle İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. İşte söz konusu karar ile ilgili detaylar...

AA-20250219-37099878-37099865-ISTANBULUN_BAZI_BOLGELERINDE_KAR_YAGISI_ETKISINI_ARTIRDI

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL!

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

AA-20250219-37099878-37099870-ISTANBULUN_BAZI_BOLGELERINDE_KAR_YAGISI_ETKISINI_ARTIRDI

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

AA-20250219-37099878-37099874-ISTANBULUN_BAZI_BOLGELERINDE_KAR_YAGISI_ETKISINI_ARTIRDI

KAMU KURUMLARINDA GÖREV YAPANLAR DİKKAT

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim"

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İstanbul son dakika
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