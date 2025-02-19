SON DAKİKA | İstanbul'da yarın okullar tatil! 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara... Kamu kurumları için karar

Son dakika haberi: Peş peşe gelen uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışı sebebiyle İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. İşte söz konusu karar ile ilgili detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL!

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

KAMU KURUMLARINDA GÖREV YAPANLAR DİKKAT

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim"