Hatay’da aranan 53 şahıs yakalandı, 17’si tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2026 tarihinde il genelinde yürütülen çalışmalarda; yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 53 kişiden 17’si tutuklandı. Tutuklanan şahısların 1’inin 5-10 yıl, 5’inin 2-5 yıl ve 11’inin ise 2 yıldan az kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Tutuklanan 17 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır