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Hatay’da aranan 53 şahıs yakalandı, 17’si tutuklandı

Hatay’da polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 kişi yakalandı.

Hatay’da aranan 53 şahıs yakalandı, 17’si tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2026 tarihinde il genelinde yürütülen çalışmalarda; yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında yakalanan 53 kişiden 17’si tutuklandı. Tutuklanan şahısların 1’inin 5-10 yıl, 5’inin 2-5 yıl ve 11’inin ise 2 yıldan az kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
Tutuklanan 17 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hatay’da aranan 53 şahıs yakalandı, 17’si tutuklandı 1

Hatay’da aranan 53 şahıs yakalandı, 17’si tutuklandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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