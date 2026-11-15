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Hatay’da 56 umuma açık işletme denetlendi

Hatay’da polis ekipleri tarafından umuma açık alkollü işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 56 iş yeri kontrol edilirken, 488 kişinin GBT/UYAP sorgulaması yapıldı.

Hatay’da 56 umuma açık işletme denetlendi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2026 tarihinde 21.00-00.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerde, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik arandığı belirlenen 1 kişi yakalanırken, bakaya olduğu tespit edilen 1 kişiye gerekli tebligat yapıldı.
Kontrollerde 3 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 1 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan, 3 işletmeye mesul müdürlük belgesi, 2 işletmeye ise canlı müzik belgesi bulunmamasından dolayı idari işlem uygulandı.

Hatay’da 56 umuma açık işletme denetlendi 1

Hatay’da 56 umuma açık işletme denetlendi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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