İskenderun ve Samandağ’da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Hatay’ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde mahsur kalan hayvanlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından kurtarıldı.
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HBB ekipleri, iki ilçede farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar sonucunda hayvanlar bulundukları yerlerden sağ salim kurtarılarak güvenli alanlara alındı.
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