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Hatay’da 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay’da birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Y., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı

Hatay’da 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında T.Y.’yi gözaltına aldı.
Adli makamlara sevk edilen T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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