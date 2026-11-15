Hatay’da 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay’da birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Y., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı
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. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında T.Y.’yi gözaltına aldı.
Adli makamlara sevk edilen T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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