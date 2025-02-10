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  4. İstanbul kıpkırmızı! Haftanın ilk iş gününde trafik kilitlendi

İstanbul kıpkırmızı! Haftanın ilk iş gününde trafik kilitlendi

10.02.2025 20:29
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İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul kıpkırmızı! Haftanın ilk iş gününde trafik kilitlendi

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zeytinburnu, Bakırköy ve Küçükçekmece'den Avcılar istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor.

KÖPRÜLERDE DE YOĞUNLUK VAR

TEM Otoyolu'nda Avcılar'dan başlayan yoğunluk Esenler'e kadar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey Caddesi'nde Bahçelievler'den Bağcılar'a kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki istikamette trafik ağır seyrediyor.

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Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kartal istikametinde Göztepe, Yenisahra ve Kozyatağı mevkisinde trafik yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir mevkisinde de çift yönlü olarak yoğunluk yaşanıyor.

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Kent genelinde trafik yoğunluğu İBB CEP Trafik uygulamasına göre yüzde 70 olarak ölçüldü.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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