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İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu! Gözaltına alınan 32 şüpheliden 14’ü tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14’ü tutuklandı. 16 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu! Gözaltına alınan 32 şüpheliden 14’ü tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DHKP/C, MLKP ve TKP-ML silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan şüphelilere yönelik olarak İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz günü operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul merkezli olarak Erzincan ve Bursa’da belirlenen 40 adrese düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu! Gözaltına alınan 32 şüpheliden 14’ü tutuklandı 1

16 şüphelinin ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Erzincan İstanbul terör operasyonu
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