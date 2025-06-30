İstanbul merkezli 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" operasyonu! 7 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 9'u tutuklama, 1'i de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında çalışma başlatmıştı.

Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yapılan ortak çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Bakanlığın kullandığı sistemler üzerinde ticari sır olarak nitelendirilen, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdiği, gümrük müdürlüğü çalışanlarıyla bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden pazarladığı ve sattığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirilmişti.

Gümrük muhafaza müdürlüklerinde çalışan 4 şüphelinin, savunma sanayisi şirketlerinin satın aldıkları veya sattıkları teçhizatların ve malzemelerin verilerini temin ettikleri, daha sonra da sosyal medya fenomenleriyle bazı internet sitelerine sattıkları belirlenmişti. Söz konusu kişilerin de bu bilgileri İngiltere merkezli şirketlere sattıkları tespit edilmişti.

Çalışmalarda, özellikle savunma sanayisi ile ilgili bilgileri alarak değerlendiren bahse konu şirketlerin de bunu hedef rakip ülkeye, şirketlere ürün veya "ekonomik istihbarat" verisi olarak sattıkları anlaşılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır