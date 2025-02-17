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  4. İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon! 17 doktor yakalandı

İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon! 17 doktor yakalandı

17.02.2025 09:14
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.02.2025 09:14
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Türkiye güne önemli bir operasyonla başladı. Çok sayıda ilde erken saatlerde harekete geçildi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, aktif 17 doktor yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorlar emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

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ERKEN SAATLERDE HAREKETE GEÇİLDİ

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için örgüt bağlantılı sözde "Ders Çalışma Yurtları" ile ilgili yapılan çalışmalarda, FETÖ bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 aktif doktorun yakalanması için bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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İFADELERİ ALINIYOR

Örgütle irtibatlı hekimlerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
fetö Doktor
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