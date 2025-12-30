HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu! 110 gözaltı, sayı artabilir

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Örgüt adına illegal mescit faaliyetleri, yasa dışı ders ve sohbetler, para toplama, propaganda ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen toplam 115 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul ve 2 farklı ilde 114 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 110 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu. 115 şüpheliden 110'u yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonların devam ettiği belirtildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu! 110 gözaltı, sayı artabilir 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;
Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmaları yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye’de kendilerine karşı terör örgütleri kontrolündeki kamplarda sözde-esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135’inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140’ıncı maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli,
Yalova ilimizde vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli,
Terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan (13) şüpheli,
Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan (14) şüpheli,
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54’üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 sayılı KHK’nın 36’ncı maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun’un 31’inci maddesiyle kanunlaşan “Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu” ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere;
Toplam (115) şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak ilimiz ve (2) farklı ilde (114) adres için 30/12/2025 saat:01.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda (110) şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstasyonda kalbi duran yolcuya şok cihazlı müdahale!İstasyonda kalbi duran yolcuya şok cihazlı müdahale!
D-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldıD-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.