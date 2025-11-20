HABER

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 35'i tutuklandı, 26 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta 72 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

ŞÜPHELİLER İSTANBUL ADLİYESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

72 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 11'i faydalı itirafçı olduğu gerekçesiyle emniyetten serbest bırakılırken, 61'i sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 60'ı tutuklanmaları, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 35 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

