HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul metrosunda yeni düzenleme! O güzergahtan kaldırılma kararı alındı...

İstanbul’un en yoğun aktarma noktalarından biri olan Gayrettepe-Zincirlikuyu tünelinde yürüyen bantlar kaldırılıyor. Amaç, dar alanlarda yaya geçiş kapasitesini artırarak tüneldeki yoğunluğu azaltmak.

İstanbul metrosunda yeni düzenleme! O güzergahtan kaldırılma kararı alındı...
Çiğdem Sevinç

İstanbul’un en yoğun toplu taşıma aktarma noktalarından biri olan Gayrettepe-Zincirlikuyu tünelinde önemli bir düzenleme başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Gayrettepe-Zincirlikuyu tünelinde yer alan yürüyen bantlar kaldırılacak.

İstanbul metrosunda yeni düzenleme! O güzergahtan kaldırılma kararı alındı... 1

SÖKÜLME KARARI ALINDI

Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde ciddi bir yoğunluk yaşanan tünelde, yaya geçiş kapasitesini artırmak amacıyla düzenleme çalışmalarına başlandığı belirtildi. Bu kapsamda, tünelin dar bölgelerinde hareketliliği kısıtlayan yürüyen bantların söküleceği açıklandı.

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Haciosman Metro Hattı'nın Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünelinde, yaya geçiş kapasitesini artırmak amacıyla düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Tünellerde darboğaz yaratan noktalarda yıkım ve genişletme çalışmaları yapılacak; dar alanlarda hareketliği kısıtlayan yürüyen bantlar kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’de 440 hızlı sürücü radara girdiDüzce’de 440 hızlı sürücü radara girdi
Erzurum’da jandarma bölgesinde 37 trafik kazaErzurum’da jandarma bölgesinde 37 trafik kaza

Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Gece yarısı ortalık karıştı! Ederson'dan G.Saray hamlesi... Taraftarı uyku tutmadı!

Gece yarısı ortalık karıştı! Ederson'dan G.Saray hamlesi... Taraftarı uyku tutmadı!

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

İsrail'de tarihi, hükümet karşıtı protesto!

İsrail'de tarihi, hükümet karşıtı protesto!

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.