İstanbul metrosunda yeni düzenleme! O güzergahtan kaldırılma kararı alındı...

İstanbul’un en yoğun toplu taşıma aktarma noktalarından biri olan Gayrettepe-Zincirlikuyu tünelinde önemli bir düzenleme başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Gayrettepe-Zincirlikuyu tünelinde yer alan yürüyen bantlar kaldırılacak.

SÖKÜLME KARARI ALINDI

Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde ciddi bir yoğunluk yaşanan tünelde, yaya geçiş kapasitesini artırmak amacıyla düzenleme çalışmalarına başlandığı belirtildi. Bu kapsamda, tünelin dar bölgelerinde hareketliliği kısıtlayan yürüyen bantların söküleceği açıklandı.

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Haciosman Metro Hattı'nın Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünelinde, yaya geçiş kapasitesini artırmak amacıyla düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Tünellerde darboğaz yaratan noktalarda yıkım ve genişletme çalışmaları yapılacak; dar alanlarda hareketliği kısıtlayan yürüyen bantlar kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.