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İstanbul o gün serinleyecek: AKOM tarih verdi! Sağanak geliyor

İstanbul'da bugün termometreler sınır seviyesinde takılırken, nefes kesen sıcaklığın haberi günler öncesinde yapılmıştı. Ancak serinleten haberi AKOM verdi. Hafta boyunca yağış beklenmediğini duyuran AKOM, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 28 dereceye düşerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği uyarısında bulundu. Birçok insanın beklediği yağış ise hafta sonu kenti serinletmeye geliyor.

İstanbul o gün serinleyecek: AKOM tarih verdi! Sağanak geliyor
Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ilişkin İstanbul hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

İstanbul o gün serinleyecek: AKOM tarih verdi! Sağanak geliyor 1

Rapora göre, megakentte bugün hava sıcaklığının sabah saatlerinde 26°C iken, öğle saatlerinde 33°C'ye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde 25°C'ye düşecek olan sıcaklığın, gece ise 23°C olacağı tahmin ediliyor.

Gün içerisinde İstanbul'da yağış beklenmezken, rüzgarın Poyrazdan sert ve aralıklarla kuvvetlice (15-45 km/s) eseceği, nem oranının ise yüzde 40 ile 85 arasında değişeceği öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 23°C olarak ölçüldü.

İstanbul o gün serinleyecek: AKOM tarih verdi! Sağanak geliyor 2

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

AKOM'un paylaştığı "DİKKAT" başlıklı uyarı notunda, hafta boyunca (Cumartesi hariç) yağış beklenmediği ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi.

Ancak halihazırda 31-33°C aralığında seyreden ve mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların, hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla 28°C'ler civarına inerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul o gün serinleyecek: AKOM tarih verdi! Sağanak geliyor 3

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hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul AKOM sıcak çarpması
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