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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'ndan açıklama: "İstanbul genelinde hizmetleri durduracağız"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödeme alamadıkları için iflasın eşiğine sürüklendiklerini belirterek, kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'ndan açıklama: "İstanbul genelinde hizmetleri durduracağız"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'nda konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"BİZLERİ İFLASIN EŞİĞİNE SÜRÜKLEDİ"

İstanbul'da milyonlarca vatandaşın günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmeleri olarak artık dayanma sınırlarının sonuna geldiklerine yer verilen açıklamada, "Yıllardır büyük bir fedakarlıkla, ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladık. Ancak son 5 yıldır özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir.

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Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gaspıdır. Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaştık. Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut şartların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker. Buradan tüm İstanbullulara, merkezi yönetime ve ilgili kamu kurumlarına açıkça sesleniyoruz. Bu sessizlik daha fazla sürdürülemez. Ya bu adaletsizlik düzeltilir ya da tüm sorumluluk bu süreci görmezden gelenlere aittir" denildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
otobüs
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