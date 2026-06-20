İstanbul sahilinde alarm! Plajda askeri mühimmat bulundu

Çatalca'daki Ormanlı Sahili'nde vatandaşların fark ettiği askeri mühimmat paniğe neden oldu. Bölge güvenlik çemberine alınırken, mühimmatın Karadeniz akıntılarıyla Rusya-Ukrayna savaş bölgesinden sürüklenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Sahili’nde vatandaşlar tarafından askeri mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sahilde bulunan mühimmatın çevresinde güvenlik önlemi alarak, alanı vatandaşların girişine kapattı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından Rusya-Ukrayna savaşından dolayı akıntı ile sürüklenerek Karadeniz’den geldiği değerlendirilen mühimmat, sahil güvenlik ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Bulunan mühimmatın türü ve menşeiyle ilgili inceleme başlatılırken, olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.