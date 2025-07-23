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İstanbul - Sancaktepe'de park halindeki kamyonet alev alev yandı

Sancaktepe'de park halindeki kamyonette çıkan yangında alevler yan taraftaki otluk alana da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul - Sancaktepe'de park halindeki kamyonet alev alev yandı

Yangın, 13:45 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Köşem Caddesi'nde park halindeki kamyonette çıktı. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Bağlar, 34 HD 1305 plakalı kamyonetini park etti. Kamyonetten ayrılan şoför, bir süre sonra dumanların yükseldiğini gördü. Kısa sürede kamyonet alev alev yanmaya başladı. Yangın yan taraftaki otluk alana da sıçradı. Bağlar, hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonet ve otluk alandaki yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

'BENİM SÖNDÜREBİLECEĞİM BİR YANGIN DEĞİL'

Cengiz Bağlar "Aracı muayene tekrarı için getirmiştim, hazırladım, eksiklerini yaptırdım, buraya park ettim. Köşeye kadar yürüdüm. Döndüm baktım araçtan duman çıkıyor koştum hemen itfaiyeyi aradım. Baktım benim söndüreceğim bir yangın değil, itfaiyeyi aradım. Yangın şaseden dolayı çıktığını düşünüyorum ama buradaki çocuklarda başka bir şeyler söylüyor ne kadar güvenilir bilmiyorum" dedi.

(DHA)

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yangın
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