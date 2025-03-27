İstanbul Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınmışlardı! Gazeteciler tahliye edildi

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemlerini takip ederken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazetecilerden AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, Foto Muhabiri Bülent Kılıç ve Gazeteci Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun, NOW TV Muhabiri Gökhan Kam, Bakırköy Belediyesi Foto Muhabiri, Hayri Tunç, Gazeteci Kurtuluş Arı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Foto Muhabiri için tahliye kararı çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki protestoları takip eden 7 gazeteci gözaltına alınmıştı.
İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen gazeteciler önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, çok geçmeden tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Adliye'ye getirilen yedi gazeteci çıkarıldıkları 5. ve 6. Sulh Ceza Hakimliğince '2911 No'lu yasaya muhalefet' suçundan tutuklanmıştı.
Tutuklanan gazetecilerden AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, Foto Muhabiri Bülent Kılıç ve Gazeteci Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun, NOW TV Muhabiri Gökhan Kam, Bakırköy Belediyesi Foto Muhabiri, Hayri Tunç, Gazeteci Kurtuluş Arı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Foto Muhabiri için tahliye kararı çıktı.
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