HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul-Taksim Meydanı’nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı.

İstanbul-Taksim Meydanı’nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı. Hava sıcaklıkları düne göre 10 derece düşerken Taksim Meydanı’nda sert esen rüzgar nedeniyle birçok kişinin şemsiyesi ters döndü.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Hava sıcaklıkları düne göre 10 derece düşerken, Taksim’de yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Rüzgara dayanamayan şemsiyeler ise ters döndü.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Buzdolabında İlaç Saklamayın! Buzdolabında İlaç Saklamayın!
Ata eziyete 2 tutuklamaAta eziyete 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
taksim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çanakkale'de zincirleme kaza! 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de zincirleme kaza! 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Faturası 45 bin liraya kadar çıkıyor!

Faturası 45 bin liraya kadar çıkıyor!

Araç satışı cinayetle bitti!

Araç satışı cinayetle bitti!

Eski Hindu generalin skandal Türkiye çıkışına yanıt geldi: "Tanrınızı kurbanda keser, yeriz"

Eski Hindu generalin skandal Türkiye çıkışına yanıt geldi: "Tanrınızı kurbanda keser, yeriz"

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Pakistan ile Hindistan ateşkes ilan etti

Pakistan ile Hindistan ateşkes ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.