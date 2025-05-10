İstanbul-Taksim Meydanı’nda rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı. Hava sıcaklıkları düne göre 10 derece düşerken Taksim Meydanı’nda sert esen rüzgar nedeniyle birçok kişinin şemsiyesi ters döndü.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Hava sıcaklıkları düne göre 10 derece düşerken, Taksim’de yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Rüzgara dayanamayan şemsiyeler ise ters döndü.

(DHA)