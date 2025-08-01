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İstanbul uçağında ayakta durma kavgası! "Kural dışı yolcu” işlemi başlatıldı

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Sofya-İstanbul seferini yapan uçakta park yerine ulaşılmadan ayağa kalkan yolcular, kabin ekibinin uyarılarını dinlemedi. Havalimanı seferini tamamlayan uçak park yerine gelmeden bazı yolcular ayağa kaktı. Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan ve taşkınlık çıkartan yolculara polis kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

Pegasus Havayolları'nın Sofya-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre, uçağın park yerine ilerleyişi sırasında bazı yolcular ayağa kalktı. Anonsları ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan bazı yolcular yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkarmaya başladı. Bunun üzerine, pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

PARA CEZASI UYGULANABİLECEK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atarak, iniş sonrası kurallara uymayan yolculara yönelik yaptırımları devreye sokmuştu. 2 Mayıs 2025'te yayımlanan 'Yolcu Anonsları Genelgesi' kapsamında, uçak tam olarak park pozisyonuna ulaşmadan ve emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara artık idari para cezası uygulanabilecek.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul uçak
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moronların uçağa binme hakkı kutsaldır..
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