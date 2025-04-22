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İstanbul'un azılı suç makinesi yakalandı

İstanbul’da çok sayıda dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli İ.S.(42) polis tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu, ayrıca 103 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin daha önce 118 defa dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındığı belirlendi.

İstanbul'un azılı suç makinesi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri uzun süredir peşinde oldukları bir suçlunun izini Başakşehir’de buldu. Polisi uzun süredir peşinde koşturan İ.S. saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin suç kayıtları polisleri şaşırttı.

118 SUÇ KAYDI

İ.S.’nin daha önce dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılıktan 118 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca 100 adet 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 2 adet 'Mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak' ve 1 adet 'Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi' olmak üzere toplam 103 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.Şüpheli İ.S.'nin Bakırköy Adliyesindeki bir dosya nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ve bu nedenle de arandığı belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
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