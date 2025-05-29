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İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü! Emine Erdoğan paylaştığı mesajla kutladı

Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan, söz konusu mesajında "Kutlu zaferin birliğimizin, dirliğimizin ve yarınlara umutla bakışımızın simgesi olmaya devam etmesini diliyorum." dedi.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü! Emine Erdoğan paylaştığı mesajla kutladı

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Peygamber müjdesine nail olmuş aziz şehir İstanbul, 572 yıl önce imanla, cesaret ve azimle fethedildi. Adaletin, hoşgörünün ve ilmin yükseldiği yeni bir çağı başlatan şanlı komutan Fatih Sultan Mehmet Han ile tüm kahramanlarımızı, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kutlu zaferin birliğimizin, dirliğimizin ve yarınlara umutla bakışımızın simgesi olmaya devam etmesini diliyorum."

afsaf

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emine Erdoğan
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