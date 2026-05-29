HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'un fethinin 573. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un fethini hala sindiremeyen hazımsızlar var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısı ile Haliç'te düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlu zafer hakkında, "Bu fetih sadece büyük bir zafer değil, dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethini hala sindiremeyen hazımsızlar var." ifadelerinde bulundu.

İstanbul'un fethinin 573. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un fethini hala sindiremeyen hazımsızlar var"
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbul un fethinin 573. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul un fethini hala sindiremeyen hazımsızlar var" 1

"Öncelikle her birinizin kurban bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan bütün vatandaşlarımın gönül coğrafyasındaki her bir kardeşimin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın İslam Dünyası ve insanlık için mübarek olmasını niyaz ediyorum.

Bayram en şok da çocuklar için bayramdır. Türkiye'nin tüm çocuklarının dünyanın tüm çocuklarının bayramını tebrik ediyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum.

"FETİH, KARANLIĞIN AYDINLIĞA TEBDİLİDİR"

Şuan da karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular bugün Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Bu anlamlı günde İstanbul'un fethine katılan bu şehrin surlarında şehit olan gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum

Fethin 573. yılı kutlu ve mübarek olsun.

Kardeşlerim, sevgili gençler bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu fetih sadece büyük bir zafer değil, dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethi her kökene, inanca ve görüşe o güne kadar gösterilmeyen hoşgörünün verilmesidir. Coğrafya için fitne üreten bir ocağın söndürülmesi yerine hakkaniyet ocağının yakılmasıdır.

İstanbul un fethinin 573. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul un fethini hala sindiremeyen hazımsızlar var" 2

"FETHİ HALA İÇLERİNE SİNDİREMEYEN HAZIMSIZLAR VAR"

İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa edilmiş yüksek medeniyeti görmezden gelip 'barbarlar' diyorlarsa, pelerinini kaldırın göğüslerine kazınmış Bizans dövmesini göreceksiniz. Allahın izniyle bu zihniyetlerin temsilcilerine dün izin vermedik, bugün ve yarın da vermeyeceğiz. Bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından Ayasofya'nın zincirlerini kırdıysak, yeni zaferlere de imza atacağız. İstanbul'un fethi bize şunu öğretmiştir: Gerçekten çok çalışır ve sebat edersek, milletçe ulaşamayacağımız hedef yoktur. Yeter ki zafere inanalım ve gücümüzün idrakında olalım. Gerisi sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir. İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.

Gazze'den Sudan'a Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim aynı kirli oyunu görüyoruz.

Rabbim daha nice fetihlere bizleri eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın dirlik ve beraberliğini daim eylesin. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun var olun."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekova semalarında sirrüs bulutları görüntülendiYüksekova semalarında sirrüs bulutları görüntülendi
Aydın’da ’doğalgaz kaçağı’ ihbarı ekipleri harekete geçirdiAydın’da ’doğalgaz kaçağı’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul’un Fethi Fatih Sultan Mehmet cumhurbaşkanı erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.