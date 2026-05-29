İstanbul'un fethinin 573. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un fethini hala sindiremeyen hazımsızlar var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Öncelikle her birinizin kurban bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan bütün vatandaşlarımın gönül coğrafyasındaki her bir kardeşimin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın İslam Dünyası ve insanlık için mübarek olmasını niyaz ediyorum.

Bayram en şok da çocuklar için bayramdır. Türkiye'nin tüm çocuklarının dünyanın tüm çocuklarının bayramını tebrik ediyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum.

"FETİH, KARANLIĞIN AYDINLIĞA TEBDİLİDİR"

Şuan da karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular bugün Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Bu anlamlı günde İstanbul'un fethine katılan bu şehrin surlarında şehit olan gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum

Fethin 573. yılı kutlu ve mübarek olsun.

Kardeşlerim, sevgili gençler bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu fetih sadece büyük bir zafer değil, dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethi her kökene, inanca ve görüşe o güne kadar gösterilmeyen hoşgörünün verilmesidir. Coğrafya için fitne üreten bir ocağın söndürülmesi yerine hakkaniyet ocağının yakılmasıdır.

"FETHİ HALA İÇLERİNE SİNDİREMEYEN HAZIMSIZLAR VAR"

İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa edilmiş yüksek medeniyeti görmezden gelip 'barbarlar' diyorlarsa, pelerinini kaldırın göğüslerine kazınmış Bizans dövmesini göreceksiniz. Allahın izniyle bu zihniyetlerin temsilcilerine dün izin vermedik, bugün ve yarın da vermeyeceğiz. Bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından Ayasofya'nın zincirlerini kırdıysak, yeni zaferlere de imza atacağız. İstanbul'un fethi bize şunu öğretmiştir: Gerçekten çok çalışır ve sebat edersek, milletçe ulaşamayacağımız hedef yoktur. Yeter ki zafere inanalım ve gücümüzün idrakında olalım. Gerisi sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir. İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.

Gazze'den Sudan'a Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim aynı kirli oyunu görüyoruz.

Rabbim daha nice fetihlere bizleri eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın dirlik ve beraberliğini daim eylesin. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun var olun."