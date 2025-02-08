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İstanbul'un göbeğinde bıçaklı saldırıya uğramıştı... İtalyan şefin oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.02.2025 12:26
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Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un göbeğinde bıçaklı saldırıya uğramıştı... İtalyan şefin oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İddiaya göre; İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.

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KANLAR İÇİNDEYKEN TEKMELEDİ

Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi'ın yoğun bakıma alındı. Minguzzi 14 gün tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

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İKİ AYRI SABIKA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi. İki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Pazar şef italyan mutfağı
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