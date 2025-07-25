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İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Laf atma kavgası kanlı bitti, 17 yaşındaki genci defalarca bıçakladılar!

İstanbul Beyoğlu'nda laf atma kavgası kanlı bitti. İki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, 17 yaşındaki U.Ö. sırtından ve belinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralı gencin hayati tehlikesi sürerken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Laf atma kavgası kanlı bitti, 17 yaşındaki genci defalarca bıçakladılar!
Mustafa Fidan

İstanbul Beyoğlu’nda laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki U.Ö. defalarca bıçaklandı. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. Ağır yaralı gencin hayati tehlikesi sürüyor.

İstanbul un göbeğinde dehşet anları! Laf atma kavgası kanlı bitti, 17 yaşındaki genci defalarca bıçakladılar! 1

15-16 YAŞLARINDAKİ İKİ GRUP, “LAF ATMA” NEDENİYLE BİRBİRİNE GİRDİ

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre; İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olay, sokakta başlayan sözlü tartışmanın kanlı bir kavgaya dönüşmesiyle dehşete dönüştü. İddiaya göre 15-16 yaşlarındaki iki grup, “laf atma” nedeniyle birbirine girdi. Kavganın ortasında kalan 17 yaşındaki U.Ö., sırtından ve belinden defalarca bıçaklandı.

O anlara mahalleli tanıklık etti, bazıları müdahale etmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bıçaklarla saldırdıktan sonra kaçmaya çalıştı.

İstanbul un göbeğinde dehşet anları! Laf atma kavgası kanlı bitti, 17 yaşındaki genci defalarca bıçakladılar! 2

EĞLENCE MEKANINA SAKLANDI

Kavganın ardından güven timleri harekete geçti. Görgü tanıklarının da yardımıyla eşkâlleri belirlenen 3 şüpheliyi takip eden polis, saldırganlardan birinin elindeki bıçakla bir eğlence mekanına saklandığını tespit etti.

İstanbul un göbeğinde dehşet anları! Laf atma kavgası kanlı bitti, 17 yaşındaki genci defalarca bıçakladılar! 3

Kısa sürede yerleri belirlenen 3 kişi olayda kullanılan suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul un göbeğinde dehşet anları! Laf atma kavgası kanlı bitti, 17 yaşındaki genci defalarca bıçakladılar! 4

YARALI GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 17 yaşındaki U.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre yoğun bakıma alınan gencin hayati tehlikesi sürüyor.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

25 Temmuz 2025
25 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul Beyoğlu kavga
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