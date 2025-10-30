HABER

İstanbul'un göbeğinde şaşkınlık yaratan görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi: Gözaltına alındılar

İstanbul'un en kalabalık yerlerinden olan Beyoğlu'ndan yansıyan görüntüler görenleri şaşkınlılk içerisinde bıraktı. Caddede kalabalık içerisinde bir erkek, bir kadına tasma takarak sokakta dolaştırdı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve görüntülerdeki iki kişi gözaltına alındı.

Mustafa Fidan

İstanbul Beyoğlu’nda çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerde bir erkeğin, bir kadına tasma takarak sokakta gezdirdiği, kadının ise “miyavlayarak” yerde süründüğü görüldü.

KADINA TASMA TAKIP SOKAKLARDA DOLAŞTIRDI

Çevredeki vatandaşların olaya sessiz kalması dikkat çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Kadını tasmayla dolaştıran erkeğin, “Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur.” sözleri ise infiali artırdı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ: GÖZALTINA ALINDILAR

Gazeteci Bahar Feyzan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntülerdeki iki şahsın gözaltına alındığını bildirdi. Feyzan, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla; İstanbul güvenlik şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıkları bilgisi var. Kadının 57, adamın ise 21 yaşında olduğu belirtiliyor."

30 Ekim 2025
30 Ekim 2025

