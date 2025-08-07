HABER

“İstanbul’un Karadeniz Sahiline ulaşımı 9 dakikaya inecek” dedi İBB’ye gönderme yaptı: “Tırnağımız var başımızı kaşırız”

Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından görmezden gelinen Karaburun yolu, Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılacak. Başkan Mustafa Candaroğlu, “Vatandaşımız yolda beklerken biz seyirci kalamazdık. Bu yolu biz yapacağız’’ dedi.

Arnavutköy’ün sahil mahalleleri olan Karaburun ve Yeniköy, ulaşım sıkıntısı nedeniyle yıllardır yaz aylarında trafikle anılıyor. Özellikle hafta sonları Arnavutköy merkezden sahile ulaşmak isteyen vatandaşlar, 1.5 saate varan trafikle karşı karşıya kalıyor.

Sorunun çözümü için İBB’nin herhangi bir şekilde adım atmadığını ifade eden Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu “Aradan geçen yıllara rağmen İBB tarafından ne bir planlama yapıldı, ne de herhangi bir yatırım adımı atıldı. Giderek artan nüfus ve sahil bölgelerine olan ilginin de etkisiyle mevcut yol artık yetersiz kalırken, vatandaşımız beklerken seyirci kalamazdık bu yolu biz yapacağız” dedi.

CANDAROĞLU’NDAN ÇIKIŞ: “BU YOLU BİZ YAPACAĞIZ”

Başkan Mustafa Candaroğlu, Karaburun ve Yeniköy yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıllardır devam eden sorunun artık bekletilemeyeceğini belirten Başkan Candaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Karaburun ve Karadeniz’e kıyısı olan Yeniköy mahallelerimize ulaşım uzun süredir ciddi bir sorun. Özellikle yaz aylarında Arnavutköy’den Karaburun’a gitmek, adeta bir sabır sınavına dönüştü. Bu yol İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda. Ama biz ne zaman kapılarını çalsak, ‘yapacağız, bakacağız’ denildi. Sonuç? Koca bir hiç.

Arnavutköy Belediyesi olarak defalarca bu güzergahın genişletilmesi için başvurduk, asfalt talep ettik. Raporlar sunduk, öneriler geliştirdik. Ama ne yazık ki bu talepler İBB nezdinde hep görmezden gelindi. Biz de dedik ki: Bu iş böyle gitmez.

Çünkü bizim kaynaklarımız var. Çünkü biz laf değil iş üretiriz. Çünkü bizim tırnağımız var, biz başımızı kaşırız. Bu anlayışla Tayakadın bağlantısından başlayarak Yeniköy ve Karaburun’a uzanacak olan 9,5 kilometrelik, iki gidiş – iki geliş duble yol projemizi hazırladık. Projenin finansmanı hazır, mühendislik süreçleri tamamlandı. Kısa süre içinde başlıyoruz.

Bugün buraya gelirken 1.5 saatinizi kaybettiniz belki. Ama Allah’ın izniyle önümüzdeki yaz buradan Karaburun’a sadece 9 dakikada ulaşacaksınız. Bu da Arnavutköy Belediyesi’nin farkıdır.”

KARABURUN ROTASI

Yeni yol, ilçenin kuzeyinde yer alan sahil mahallelerine ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak. 2 gidiş – 2 geliş olarak planlanan duble yol; Tayakadın’dan başlayarak Yeniköy ve Karaburun’a kadar uzanacak.

Proje tamamlandığında yazlıkçıların, bölge sakinlerinin ve turizm hareketliliğinin yoğun olduğu günlerde yaşanan trafik sorunlarının ortadan kalkması bekleniyor. Aynı zamanda bölgeye olan yatırım ilgisinin de artması planlanıyor.

