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İstanbul Üniversitesi İmamoğlu'nu böyle paylaşmış! Sosyal medyada gündem oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.03.2025 22:43
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali gündemde! İstanbul Üniversitesi'nin resmi hesabında 2023 yılında paylaşılan bir gönderi dikkat çekti. Fakültenin resmi hesabında "Değerli mezunumuz Ekrem İmamoğlu..." paylaşımı gündem yarattı. İşte detaylar...

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu'nu böyle paylaşmış! Sosyal medyada gündem oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diplomasını" yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi resmi hesabında 2023 yılında paylaşılan bir gönderi gündem yarattı. Fakülte'nin resmi Instagram hesabında Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu bir söyleşi paylaşımı yer aldı.

İşte o gönderi;

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"İşletme Fakültemiz 55. yaşını kutluyoruz. Değerli mezunlarımızdan Ekrem İmamoğlu, katılımlarıyla gerçekleşecek etkinliğe tüm İstanbul İşletmelileri bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi
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