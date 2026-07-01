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İstanbul Valiliği duyurdu! Havai fişek, meşale ve yanıcı maddeler yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamaya göre, havai fişek, meşale, işaret fişeği ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz'dan başlamak üzere 28 Ekim'e kadar yasaklandı.

İstanbul Valiliği duyurdu! Havai fişek, meşale ve yanıcı maddeler yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden havai fişek gibi yanıcı maddelerin yasaklanmasıyla alakalı olarak yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği duyurdu! Havai fişek, meşale ve yanıcı maddeler yasaklandı 1

ORMAN YANGINLARI SEBEP GÖSTERİLDİ

Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için 2026/1 sayılı Valilik Kararı ile ormanlık alanlara girişler 08 Haziran 2026-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştı. Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesi ile artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave ek tedbirler alınması gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz 2026 28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır." denildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
havai fişek İstanbul Valiliği
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