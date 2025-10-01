HABER

  2. HABER
  3. Gündem

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı! Fırtına geliyor...

İstanbul Valiliği yarın kentte etkili olacak fırtınaya karşı "dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu. 50-75 km/saat hızla esecek rüzgar çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

Cansu Akalp

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgara ilişkin uyarıda bulundu.

"AYNI GÜN ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR"

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı uyarıda, şunları kaydetti:

"Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

