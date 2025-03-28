İstanbul Valiliği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor! "Güzel bir uygulama"

Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneği İstanbul Valiliği öncülüğünde hayırseverler tarafından sürdürülüyor. Hayırseverler, İstanbul'un 39 ilçesinde birçok bakkalın tuttuğu veresiye defterlerindeki yaklaşık 2,5 milyon liralık borcu kapattı. Bahçelievler'de yapılan bakkal ziyaretlerine Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe'de katılırken, 2 dükkanın veresiye borçları hayırseverlerin desteğiyle kapatıldı.

"GELENEĞİN DUYURULMASI VE YAŞATILMASI"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen ve yer yer bazı yerlerde yaşatılan bir gelenek. Zimem defteri özetle hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerinin borçlarını bakkaldaki defteri satın alarak kapattıkları bir sistem. Bunu görev yaptığımız her yerde yapmaya gayret ediyoruz. İstanbul'da da Ramazan ayı boyunca birkaç yerde hayırseverlerimizle yaptık. Bugün de Türkiye olarak 100 tane bakkalda yapıyoruz, yapacağız. Amacımız; geleneğin duyurulması, yaşatılması ve başka hayırseverlerin de bizim aracılığımızla bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaları ve geleneğin yaşatılması. Bizler de fırsat buldukça yine bu tür projeleri yapmaya gayret edeceğiz. Zimem defterinin yaşatılması hem ecdadla bağımızı kurmamızı sağlıyor hem de hayırseverle doğrudan hem de hayırseverlere doğrudan dokunmak, aynı zamanda alacaklı olan bakkala destek olan bir proje" dedi.

"ÇOK MEMNUNUZ"

"Borçların kapatıldığı dükkanlar arasında yer alan dükkan sahibi esnaf Cemil Arpacı, "Hesabımızı aldığımız için sevinçliyiz. Allah devletimize zeval vermesin. Devamlı olmasını istiyoruz. Vatandaşlardan olumlu tepki var. İyi karşılıyorlar. Hesap sıfırlanınca insanın sırtından bir yük inmiş olur. O zaman daha sevinçli olur. Biz de esnaf olarak zor durumdaki vatandaşlarımızın elinden tutmaya çalışıyoruz. Devletimiz bize destek veriyor. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR UYGULAMA"

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi muhtarı Ahmet Özhan, "Bu çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi Rabbim devletimize zeval vermesin. Hayır sahiplerimizin hayrını kabul eylesin. Güzel bir uygulama. Kaymakamlığımızın öncülüğünde burada veresiye defterlerini kapatıyorlar. Bahçelievler'in her mahallesinde var. Buradan ilçe kaymakamımıza da bu duyarlılığından dolayı bizleri de bu işin içine kattığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır