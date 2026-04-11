İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

İstanbul-Van seferini yapan uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki şiddetli rüzgar nedeniyle iki kez pisti pas geçtikten sonra üçüncü denemesinde güvenli iniş gerçekleştirdi.

İstanbul'dan öğle saatlerinde havalanan uçak, Van hava sahasına girdiği sırada olumsuz hava ile karşılaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uçağın pilotu, iki kez pisti pas geçme kararı aldı. Van semalarında bir süre tur atan ve güvenli irtifayı koruyan uçak, fırtınanın etkisini sürdürmesine rağmen pilotun üçüncü denemesiyle güvenli iniş yaptı. Uçağın başarıyla piste inmesi, yolcular tarafından alkışlarla karşılandı.

"ÜÇÜNCÜ DENEMEDE TEKERLER YERE DEĞDİ"

Uçakta bulunan yolculardan Behice Doğan, pilotun sergilediği profesyonelliğe dikkat çekerek, "Havada büyük bir endişe yaşadık, ancak pilotumuzun kontrolü ve soğukkanlılığı bize güven verdi. Üçüncü denemede tekerler yere değdiğinde hepimiz derin bir nefes aldık. Bu başarıyı uçak içerisinde hep beraber alkışlayarak kutladık, ekibe minnettarız" dedi.

Güvenli inişin ardından yolcular uçaktan tahliye edilirken, uçuş ekibinin profesyonel manevraları takdir topladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

