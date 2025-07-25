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İstanbul ve Ankara valiliklerinden sıcaklık uyarısı geldi: 12 derece birden artıyor

Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerinde seyredecek. İstanbul ve Ankara valilikleri önümüzdeki günlerde beklenen sıcak hava dalgası için uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

İstanbul ve Ankara valiliklerinden sıcaklık uyarısı geldi: 12 derece birden artıyor
Cansu Akalp

Türkiye mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla boğuşmaya devam ediyor. Termometrelerin 50 dereceyi aştığı ülkemizde valiliklerden peş peşe uyarılar geliyor.

İstanbul ve Ankara için de yüksek sıcaklık uyarısı geldi. Her iki ilin valiliğinden yapılan açıklamalarda, Temmuz ayının son günlerine işaret edildi. Sıcaklıkların yaklaşık 10 derece birden artacağına yönelik tahminler hatırlatılarak vatandaşlar uyarıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YAPILAN O AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre; Bölgemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Pazar (27.07.2025) gününden itibaren etkili olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının; Bölgemizde 5 ila 10 ⁰C derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Yüksek hava sıcaklıklarının Çarşamba (30.07.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. İlimizde; 26 Temmuz ilâ 30 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 35°C kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI: HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK!

Yapılan açıklama şöyle; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, Ankara il genelinde hava sıcaklıklarının 27 Temmuz 2025 Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkarak 40°C'ye kadar yükselmesi beklenmektedir. Yüksek sıcaklıkların 31 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren azalacağı tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul valilik
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