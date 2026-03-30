İstanbul yağmura doyacak! "Gelen yeni sistem var" diyerek duyurdu... Orhan Şen 1987 kışını hatırlattı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Aralıksız yağan yağışların ne zaman biteceği merak konusu olurken, meteoroloji mühendisi Güven Özdemir "Gelen yeni bir sistem var" diyerek yağışların 1 hafta daha süreceğini aktardı. Ayrıca Prof. Dr. Orhan Şen de "5-6 gündür İstanbul'da yağan yağmur eğer sıcaklık 2-3 dereceye düşseydi 1987 Mart karına yakın şehir içinde örtü bırakırdı" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, alçak basınç sisteminin, cuma gününden itibaren Türkiye üzerine yerleştiğini, batıdan başlayarak Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

"İSTANBUL'UN KIYI BÖLGELERİNDE DAHA FAZLA ETKİLİ OLUYOR"

Yağışların çok kuvvetli olduğunu dile getiren Özdemir, "Lodosun etkisiyle birlikte kuvvetli rüzgarla beraber yağışlar daha da güçleniyor. Bu yağışlar özellikle sahil kesimlerinde, İstanbul'un kıyı bölgelerinde daha fazla etkili oluyor." dedi.

"GELEN YENİ BİR SİSTEM VAR"

Güven Özdemir, yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağını belirterek, "Ancak arkadan gelen yeni bir sistem var. Şu anda İtalya üzerinde bulunan bu sistemin çarşamba gününden itibaren etkili olması bekleniyor." ifadesini kullandı.

"1 HAFTA ETKİLİ OLACAK"

Yeni sistemin de mevcut yağışlara benzer şekilde etkili olacağını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"İstanbul'da yağışlar yaklaşık 1 hafta etkili olacak. İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sistemi, batıdan itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışlara yol açacak. Yağışlar yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacak, hemen hemen tüm Türkiye'yi kapsayacak. Yağışlar baraj doluluk oranları açısından olumlu. Derin bir alçak basınç sistemi özellikle Marmara, batı ve Ege bölgelerinde, Akdeniz Bölgesi'nin batısında rüzgarla birlikte kuvvetli yağışlara neden olacak. Sel olaylarına dikkat edilmeli."

"SICAKLIKLAR 10 İLA 15 DERECE CİVARINDA"

Özdemir, çarşamba gününden itibaren rüzgarın yön değiştireceğinin altını çizerek, "İstanbul, kuzeyli rüzgarların etkisine girecek. Çarşambadan itibaren poyraz etkili olacak, rüzgar hızı 50 ila 70 kilometreye ulaşabilir. Bu durum, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir." uyarısında bulundu.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının bahar mevsimi normallerinde seyrettiğini aktaran Özdemir, "Sıcaklıklar 10 ila 15 derece civarında. Çarşamba günü 8 ile 16, perşembe günü ise 9 ile 16 derece arasında olacak. Genel olarak 16 derece civarında sabit bir seyir bekleniyor." diye konuştu.

"2-3 DERECEYE DÜŞSEYDİ 1987 MART KARINA YAKIN ŞEHİR İÇİNDE ÖRTÜ BIRAKIRDI"

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen da yaptığı paylaşımda, "5-6 gündür İstanbul'da yağan yağmur eğer sıcaklık 2-3 dereceye düşseydi 1987 Mart karına yakın şehir içinde örtü bırakırdı" dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

